Putin’e baskıyı arttırın

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dünya liderlerine seslenerek Ukrayna’da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i masaya oturmaya zorlamaya çağırdı.

Starmer, İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dünya liderlerinin Ukrayna konusunu masaya yatırdığı çevrim içi toplantının açılışında konuştu. Ukrayna ve ABD’nin Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunan Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, 30 günlük koşulsuz ateşkes taahhüdünde bulunarak ülkesinin barıştan yana olduğunu gösterdiğini belirtti. Buna karşın, Putin’in “oyalamaya çalıştığını” söyleyen Başbakan, Rusya Devlet Başkanı’nın “barış konusunda ciddi olması hâlinde Ukrayna’ya yönelik barbarca saldırılarını durdurması ve ateşkesi kabul etmesi gerektiğini” sözlerine ekledi. AA

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