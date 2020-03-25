"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Putin, Rusya'nın Kovid-19 tedbirlerini açıkladı

25 Mart 2020, Çarşamba 21:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

Rusya’dan ağır Kovid-19 tedbirleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ülkedeki önlemleri açıkladı.

Rusya'nın siyasi sistemini değiştirmeye yönelik anayasa değişiklikleri ile ilgili 22 Nisan'da yapılacak referandumun tarihinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde değişiklik yapılacağını belirten Putin, "Anayasa değişikliği oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin tamamında ve bölgelerde durumun nasıl geliştiğini değerlendireceğiz. Sadece profesyonel görüşlere, doktorların ve uzmanların tavsiyelerine dayanarak yeni bir oylama gününe karar vereceğiz." dedi.

Putin, Rusya’da tüm çalışanların bu hafta sonu başlamak kaydıyla gelecek hafta sonuna kadar idari izinli sayılacağını da ilan ederek, "Şimdi hastalığın hızlı yayılma tehdidini önlemek son derece önemlidir. Bu yüzden gelecek hafta maaşların kesilmemesi şartıyla çalışanların idari izinli sayılacağını ilan ediyorum. Yani bu hafta sonu ilave edilerek, 28 Mart - 5 Nisan tarihleri izin yapılacak." ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankasının ekonomi alanında sürdürebilir bir şekilde kalkınabilmesi için adımlar atması gerektiğinin altını çizen Putin, "İstihdam alanında istikrarın korunması ve işsizliğin artmasına müsaade edilmemeli." diye konuştu.

Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine dair çeşitli tedbirler alınacağını anlatarak, "Her ay çocuklu ailelere çocuk başına 5 bin ruble ödenecek. Gelirleri yüzde 30’dan fazla düşenler için tüketici ve konut kredilerine yönelik cezalar ertelenecek." dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geciken vergi ödemeleriyle ilgili cezaların erteleneceğini anlatan Putin, “Ekonomik açıdan zor durumda olan şirketlere iflas ilanı halinde 6 aylık moratoryum hakkı verilecek. Ayrıca şirketlerin temettü olarak yaptığı ödemelerin yurt dışına çıkarılması halinde yüzde 15 vergi uygulanacak." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnfaz indirimi adil olsun

    Sağlık çalışanlarına asetatlı koruyucu maske

    Tedbir takıntıya dönmesin

    Virüs işsizlik ve fakirliği arttırdı

    Bakan Koca: Bugüne dek vefat eden hasta sayımız 59'a yükseldi

    'Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı'

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    'Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz demeyin'

    İtalya'da son 24 saatte 683 ölüm

    Dünya genelinden son gelişmeler

    Riyad, Mekke ve Medine giriş çıkışlara kapatılıyor

    Putin, Rusya'nın Kovid-19 tedbirlerini açıkladı

    Bakan Koca sevindiren gelişmeyi açıkladı

    Okullar 30 Nisan'a kadar tatil, uzaktan eğitim devam edecek

    Fatih Terim: Her duayı yüreğimde hissediyorum

    Rusya’dan ağır Kovid-19 tedbirleri

    İspanya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Sığınmacılar 27 gündür bekliyor

    Afrika'da da vaka sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MHP yanaşmıyorsa muhalefet tamamlasın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali İhsan Tola’dan şifâlı reçeteler (2)
    Genel

    İnfaz indirimi adil olsun
    Ahmet BATTAL

    Virüsçükten küçük insancıklara
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Musîbetlerin hikmeti, ihtâr ve îkazdır
    Zeynep ÇAKIR

    Salgın Türkiye’de
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musîbetlerle, hastalıklarla tasaffî eder
    Cevher İLHAN

    Koronavirüs ve ekonomi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre kuralları da çiğnemeden pekâlâ dersler yapılabilir (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.