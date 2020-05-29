"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Putin, Suriye'den ilave yer istedi

29 Mayıs 2020, Cuma 18:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de Rus ordusuna ilave gayrimenkul ve deniz alanı sağlanması için talimat verdi.

Rusya Devlet Yasal Bilgi Sisteminde yer alan karara göre, Putin, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarını Suriye’de Rus silahlı kuvvetlerine ilave gayrimenkul ve deniz alanı tahsisi için Suriyeli yetkililer ile müzakere etmekle görevlendirdi.

Kararda, ilave yerlerin tahsisi için 2015’te Rusya ile Suriye hükümeti arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde müzakerelerin yapılması istendi.

Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin Hmeymim Üssü'ne süresiz olarak yerleşmesini içeriyor.

Anlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemiyor. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirleniyor. Hmeymim Üssü'ne getirilecek ekipmanlar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmuyor. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açamıyor.

Rus ordusu, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü'nün yanı sıra deniz üssü olarak Tartus Limanı'nı kullanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki protestolar ülke geneline yayıldı

    Putin, Suriye'den ilave yer istedi

    İtalya'dan 'ikinci dalga' açıklaması

    Özel öğretim kursları uzaktan eğitime devam edecek

    Çin, ABD'nin teklifini reddetti

    İslam dünyasına Yemen çağrısı

    ABD'nin Ohio eyaletinde de tansiyon yükseldi

    Yeniden Cuma namazı sevinci

    Rusya, Hafter'e yeni savaşçılar gönderdi

    Cezaevlerinde kapalı görüşler yeniden başlıyor

    ABD'nin Minneapolis kentinde polis merkezi ateşe verildi

    Meteorolojiden bu bölgeleri ve şehirleri uyardı!

    Yassıada istismarına tepki

    Erken seçim tartışması büyüyor

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İçişleri Bakanlığı'ndan "sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesi

    "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

    Trump, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

    ABD, Suriye'den çekilemiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada düşünceleri
    Genel

    Yassıada istismarına tepki
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’yı unutturan Fetih bezirgânları
    Ahmet BATTAL

    Milletle topluca görüşün de…
    Cevher İLHAN

    “Demokrasi ittifakı”nı engelleme hesabına…
    Genel

    Erken seçim tartışması büyüyor
    Misbah ERATİLLA

    Hayaller ve gerçekler
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi huzurundan ayırmak istemiyor!
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak mümkün değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.