"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

'Putin ve Zelenskiy görüşmesi Türkiye'de olabilir'

02 Nisan 2022, Cumartesi 23:13
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, barış antlaşması taslağının Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini, Ruslar tarafından da doğrulandığını, liderlerin görüşmesinin İstanbul'da veya Ankara'da olabileceğini bildirdi.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi. İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

AA

Etiketler: Putin, Zelenskiy, Türkiye
Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım

    'Putin ve Zelenskiy görüşmesi Türkiye'de olabilir'

    Ukrayna, Kiev bölgesinin tamamının işgalden kurtarıldığını açıkladı

    “Canımıza tak etti“

    Türkiye'de 11 bin 783 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Rusya, Ukrayna'daki havaalanlarını vurdu

    Ramazan’a savaşla girdiler

    Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Irak mart ayında petrolden rekor gelir elde etti

    ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım kararı

    Hulusi Akar: Mariupol'den tahliyeler için gemi desteği verebiliriz

    Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker kaybetti

    20 kulüpten Birleşik Krallık hükümetine çağrı: Bahis reklamlarına son verin

    Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

    Hollanda Başbakanı Rutte'den halka 'fakirleşeceğiz' uyarısı

    Washington'da ilk teravih namazı kılındı

    Yemen'de Ramazan ayıyla birlikte 2 aylık ateşkes kararı

    Yatıyoruz kalkıyoruz zam

    Bir Son Şahit daha vefat etti

    Doğal gazda rubleyle ödeme sistemine ilişkin Rusya'dan yeni açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Topal Hafız’a rahmet
    Genel

    Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım
    Ahmet BATTAL

    Rus köstekli ABD destekli iktidar saati
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman bize Allah’ı hatırlattı
    Faruk ÇAKIR

    Gıda bulamayacak mıyız?
    Hasan KOÇ

    Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Dolaşım sisteminin beklenen misafiri: Oruç
    Mehmet KARA

    Kendi gitti, zamlar kaldı yadigâr!
    Risale-i Nur'dan

    Fukaranın hâli, oruçtaki açlıkla tam hissedilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.