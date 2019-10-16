Bir hafta arayla parlamentosunu ve cumhurbaşkanını yenileyen Tunus’ta kazanan demokrasi oldu. Yeni Cumhurbaşkanı Said Kays, “Bize güvenen ve bizi destekleyen herkese kalbimin derununun en derinlerinden teşekkür ediyorum. Güveniniz boşa gitmeyecek. Rabbim kolaylaştır ve yardım et!” dedi.

Bir hafta arayla parlamentosunu ve cumhurbaşkanını yenileyen Tunus’ta kazanan demokrasi oldu. Demokrasinin kökleşmesi ülkenin gelir dağılımında daha âdil bir düzene kavuşması yolundaki umutları arttırdı. Ülkede 6 Ekim 2019 seçimlerinin resmî sonuçlarına göre Nahda 217 üyeli parlamentoda 52 vekille temsil edilecek. 13 Ekim’de ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise bağımsız Kays Said açık farkla kazandı. Yeni seçilen parlamento 2024’e kadar görev yapacak. Said’e oy veren seçmen profilinde gençler dikkati çekiyor. Tunus’ta 18-25 yaş aralığındaki seçmenin yüzde 90’ı, 26-44 aralığındaki seçmenin yüzde 84’ü özgürlük ve onur vaat eden, bu onurun da iş ve aş ile olabileceğini savunan, sistemi değiştireceğini, pastayı daha âdil dağıtacağını söyleyen kısacası devrimin ruhunu yaşatmayı vaat eden Kays Said’i seçti. Tunus’ta demokrasi kazandı.

“Hürriyet ve Onur” meşalesini Kays Said devralacak

Tunus halkının “meşrûiyet çerçevesinde devrim yapmaya devam ettiğini” vurgulayan Said, ülkenin demokrasi yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olan ve kurucu meclis tarafından 2 yıl 3 ay 3 günde hazırlanan ve 26 Ocak 2014’te onaylanan anayasayı inceleyerek katkı sunan uzman heyetin içinde yer alıyordu. Tunus’un yeni cumhurbaşkanı Said Kays, resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 70’in üzerinde bir halk desteğiyle Kartaca Sarayı’na gönderildiği ortaya çıkınca attığı tweet’te Allah’a hamdetti, halka teşekkür etti ve teveccühleri boşa çıkarmayacağını belirtti. Kays’ın Twitter mesajı şöyle: “Rabbim, sana hamd ederim! Sana lâyık olduğun veçhile hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibisin. Bize güvenen ve bizi destekleyen herkese kalbimin derununun en derinlerinden teşekkür ediyorum. Güveniniz boşa gitmeyecek. Rabbim kolaylaştır ve yardım et!”

Seçimi kazandıran anahtar kavram ‘Halk istiyor’ sloganıydı

Said’in bu gibi dinî referanslı paylaşımları batı basınında “muhafazakâr” olarak tanımlanmasına yol açsa da, ona seçimi kazandıran anahtar kavramlar “halk istiyor” sloganında vurgulanan millî iradeye hürmetkâr ve hizmetkâr olma vaadi, hukuk devleti olmakla yetinmeyip hukuk toplumuna dönüşme hedefi ve elbette sosyal adaleti güçlü ve net söylemlerle savunmasıydı.