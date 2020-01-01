"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

01 Ocak 2020, Çarşamba 15:39
Esed rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil öldü.

Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. 

Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakın hastanelere sevk edildi. 

Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor.

Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenledi. 

Rusya, yeni yılın ilk dakikalarında da İdlib'i vurmuş, kent merkezi ve Kefer Secne köyü hava saldırılarının hedefi olmuştu. 

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. 

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. 

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

***

"Her şey lazım"

İdlibli sivillerin trajedisi sürüyor: "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz''

On binlerce sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyor

Camiye sığındılar...

İdlibli siviller iki zorlu imtihan arasında kaldı

AA

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Büyükelçiliğinin önü boşaltılıyor

    Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

    MSB'den Tel Abyad'da terör saldırısna ilişkin açıklama

    Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

    İsrail evlerini yıkıyor, Filistinliler mağaralara sığınıyor

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde son durum?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    Ankara'daki acı hadisenin detayları ortaya çıktı

    Huzur ve barış yılı olsun

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?

    Nasıl bir yıl olsun?

    İsrafın bedelini halk ödüyor

    Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

    Akıl ve bilimle anlatın

    Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

    Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

    ABD, Bağdat'a ek kuvvet gönderdi

    'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2020’ye girerken
    Cevher İLHAN

    Ekonomide “başarı” masalları…
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazeye saygısız jakobenler
    Mustafa ORAL

    Delikanlı ol, eli kanlı olma!
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl bir yıl olsun?
    📷
    Genel

    Karikatürlerle 2019
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.