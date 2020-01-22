"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rejim ve Rusya'nın İdlib'deki ateşkes ihlalleri artarak devam ediyor

22 Ocak 2020, Çarşamba 18:00
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha öldü.

'Rusya, taahhütlerine uysun' çağrısı

Suriye'de muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Marratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi ve Serce köyü ile Halep'in Etarib ilçesine saldırılar düzenledi.

 

Etarib ilçesi, Kefer Naha, Kefer Dael ve Başantar köyleri ile İdlib'in güney kırsalındaki Deyer Garbi, Şeyh İdris köylerine hava saldırıları gerçekleştiren rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Tel Mennis köyüne ise kara saldırısı yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Etarib ilçesindeki çadır kampa düzenlenen hava saldırısında 2 sivil ölürken, Tel Mennis köyündeki topçu saldırısında ise 1 sivil öldü.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsallarında dün düzenlediği hava saldırılarında 26 sivil ölmüştü.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak'tan bu yana 79 sivil öldü, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

AA

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rejim ve Rusya'nın İdlib'deki ateşkes ihlalleri artarak devam ediyor

    Çin’de 'yeni koronavirüsü' alarmı!

    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi hakkında İB'den açıklama

    Bekçilerle ilgili düzenleme Meclis gündemine taşınıyor

    Irak'ta göstericilerin öldürülmesine ilişkin yeni iddia!

    İlk azil duruşması 13 saat sürdü

    'Rusya, taahhütlerine uysun' çağrısı

    Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'na saldırdı

    Dayatmayla dindar nesil olmaz

    Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması

    Tedaviye annesiz gitti

    Diplomasiye dönülmeli

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te

    Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

    Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Irak'ta ölen gösterici sayısı 6'ya yükseldi

    'İşsiz sayısı 2,5 milyon artacak'

    İsrail, Filistinlilere imar izni vermiyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tedaviye annesiz gitti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni sistemle devlet darmadağın”
    Genel

    AKP 3Y’den 4K’ya geçti
    Genel

    KYK’lı öğrencilerin mağduriyeti Meclis’te
    Cevher İLHAN

    Yargının “tâlimat”la siyasallaştırılması…
    Genel

    Dayatmayla dindar nesil olmaz
    Genel

    Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz
    Mustafa ORAL

    “Başımıza devlet kuşu kondu”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zafer AKINCI

    Mazlum nasıl korunur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.