Risale-i Nur ders programına girdi

Endonezya’nın başşehri Jakarta eyaletinde bulunan bir İmam-hatip Lisesi’nde, Risale-i Nur artık ders olarak okutuluyor.
iikv internet sitesindeki bilgiye göre, dönemin ilk Risale-i Nur dersi, okulun bütün öğretmen ve öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde gerçekleşti.
Salı günü sabah 7.00 ile 7.30 arasında gerçekleşen ders, okulun 540 talebesi için satın almış olduğu Risale-i Nur Külliyatı’nın “Gençlik Rehberi” isimli kitabından yapıldı.
Dersler her Salı aynı saatte öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılmaya devam edecek.