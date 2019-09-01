Risale-i Nur ders programına girdi

Endonezya’nın başşehri Jakarta eyaletinde bulunan bir İmam-hatip Lisesi’nde, Risale-i Nur artık ders olarak okutuluyor.

iikv internet sitesindeki bilgiye göre, dönemin ilk Risale-i Nur dersi, okulun bütün öğretmen ve öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde gerçekleşti. Salı günü sabah 7.00 ile 7.30 arasında gerçekleşen ders, okulun 540 talebesi için satın almış olduğu Risale-i Nur Külliyatı’nın “Gençlik Rehberi” isimli kitabından yapıldı. Dersler her Salı aynı saatte öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılmaya devam edecek.

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