Riyad, çatlağa yol açabilir

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme girişimlerine karşılık vermesinin, Arap tutumunda çatlağa yol açabileceğini belirtti.

Abdulkerim, İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önceki gün Suudi Arabistan’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklamada, S. Arabistan’ı İsrail’le normalleşme alanına çekme girişimlerinin devam ettiğini ve bunların zararlı girişimler olduğunu söyledi.

Abdulkerim, “Bu normalleşme girişimlerine karşılık vermek, Arap tutumunda büyük bir çatlağa yol açabilir, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) attığı adımlardan daha fazla olumsuz etkiye sebep olabilir.” dedi. FDHKC yetkilisi, Suudi Arabistan’a “İsrail’le normalleşmeyi reddetme ve bu konudaki açıklamalarına bağlı kalma” çağrısında bulundu.