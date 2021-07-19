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19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Rize'deki arama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:44
Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişi, 2 noktada 77'si dalgıç toplam 307 kurtarma personeliyle aranıyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 77'si dalgıç olmak üzere toplam 307 kurtarma personeliyle devam ediyor.

Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 1198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi.

AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturuldu.

Açıklamada, "294 binada inceleme yapılmıştır. İnceleme yapılan bölgede 4'ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 66 konutun nakledilmesi, 57 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 22 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde yürütülen çalışmalarda 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildi.

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ü afetten etkilenirken, çalışmalarda ulaşım sağlanamayan köy kalmadı. Çalışmalar, 51 köyde 52 makine ve 150 personelle devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise yaklaşık 200 bin metreküp tresubat temizlendi.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri de 12 farklı noktada 24 araç ve 40 personel ile çalışmalara devam ediyor.

Yaşanan sel afetinde 5 yaralı hastanelere ulaştırıldı, 4 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Açıklamada, "Bir yaralımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Sel afetinden etkilenen bölgelerde, toplam 242 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan tarım ve hayvancılık alanlarında tespitlerin devam ettiği, 255 ton yem ve 35 arılı kovanın olduğu, 971 çay üreticisine ait 1321 dekar çay bahçesinin heyelan nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

İlgili bakanlıklarca afetin yaralarının sarılması için maddi kaynakların hızla aktarıldığı vurgulanarak, "Afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize ilimize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon lira olmak üzere toplam 17 milyon 500 bin lira gönderilmiştir." denildi.

AA

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