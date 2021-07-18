Rize'deki hasar tespit çalışmaları sürüyor: 44 konutun nakline karar verildi

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada, 57'si dalgıç olmak üzere toplam 244 kurtarma personeliyle devam ettiği belirtildi.

İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip, merkezde koordinasyon için 6 personel olmak üzere toplam 26 personelle zarar tespit çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, çalışmalar neticesinde 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildiği kaydedildi.

Sahada 150 teknik personel ve 50 araç görev yapıyor

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 17 Temmuz itibarıyla Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum, Amasya il müdürlüklerinden 45 ekibin, sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiği, sahada 150 teknik personel ve 50 aracın görev yaptığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Bakanlıkça 2 koordinasyon aracı ve 1 heyelan risk analizi cihazı da ilimize gönderilmiştir. Afetten etkilenen bölgelerde afet önlem çalışmaları kapsamında dere yatağı tespitlerine istinaden çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 karavan ve bir afet koordinasyon aracı, 1 georadar, 1 multikopter drone, 1 lazer tarayıcı cihaz sahaya intikal etmiştir. Tespit yapılan bina sayısı 885, bağımsız bölüm sayısı 2 bin 265’tir. Ulaşılamayan bina sayısı 124, yıkılan bina sayısı 10, acil yıkılacak bina sayısı 15, ağır hasarlı bina sayısı 10, hafif hasarlı bina sayısı 79 ve hasarsız bina sayısı 647'dir."

Meydana gelen heyelan olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel konut ve iş yerlerine ilişkin 7269 sayılı kanun kapsamındaki afet etüt çalışmalarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda 7 ekibin afet bölgelerinde çalışmalara başladığı belirtildi.

44 konutun nakline karar verildi

Açıklamada, çevre illerden ve AFAD Başkanlığından teknik ekip desteği yapıldığı, 17 Temmuz itibarıyla çalışmaların daha yoğun şekilde devam edeceği vurgulanarak, "Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 140 ayrı noktada 205 bina heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 44 konutun nakline karar verilmiş, 28 noktada da heyelan önleyici istinat duvarları yapılması, 16 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir." ifadesine yer verildi.

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ünün afetten etkilendiği ifade edilen açıklamada, yürütülen çalışma sonucu ulaşım sağlanamayan köy bulunmadığı, 55 köyde yol temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube şefliği yol ağına bağlı devlet ve il yollarında ulaşıma kapalı yol bulunmadığı, halihazırda 150 personel ve 52 iş makinesiyle çalışmaların devam ettiği, İl Özel idaresi emrinde 16 iş makinesinin görev yaptığı ve şu ana kadar 200 bin metreküp tresubat temizliği yapıldığı kaydedildi.

1321 dekar çay bahçesi zarar gördü

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün 12 farklı noktada 24 araç ve 40 personelle çalışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, il genelinde dün itibarıyla tüm trafo hasarlarının giderildiği ve abonelerin tamamına enerji verildiği bildirildi.

Açıklamada, Rize merkezde 7 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın telef olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"255 ton yem ve 35 arılı kovan zayi olmuştur. Merkez Muradiye beldesi, Çayeli Büyükköy beldesi, Güneysu, Ardeşen ve Hemşin ilçelerinde toplam 971 çay üreticimize ait 1321 dekar çay bahçesi zarar görmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 hasar tespit ekibi ile Ardeşen, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışmalarına devam etmektedir."