Ruhani ABD ile ateşkes sağlanmasını istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB ülkelerinin İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve "ABD'nin ekonomik savaşında ateşkesin sağlanması için çabalarını hızlandırmasını" istedi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunarak, nükleer anlaşmanın korunması için ortaya konulan çabaların devam etmesinin zaruretine vurgu yaptı. AA

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