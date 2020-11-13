"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Rus gazetesinden dikkat çeken Karabağ değerlendirmesi

13 Kasım 2020, Cuma 19:37
Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ savaşının" Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandığını, Türkiye'nin bölgedeki prestijinin ise önemli oranda arttığını yazdı.

Rusya gazetelerinden Vedomosti'de, Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezinden Konstantin Makiyenko tarafından kaleme alınan “Rusya ikinci Karabağ savaşında nasıl kaybetti?” başlıklı makalede, savaşın Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonlandığı belirtildi.

Ermenistan'ın yanı sıra Rusya'nın da savaştan zararla çıktığının ileri sürüldüğü makalede, “Karabağ savaşı, Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandı. Başarılı bir arabuluculuk ve barış güçleri konuşlandırmaktan oluşan aldatıcı bir dış politika zaferinin ince perdesinin arkasından, çok yakında acı bir gerçek ortaya çıkacak.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu “acı gerçek” olarak Rusya'nın Trans-Kafkasya bölgesinde sert bir şekilde azalan etkisine işaret edilen makalede, “Başarılı ve hırçın Türkiye'nin prestiji ise tam tersine muazzam bir şekilde arttı. Bakü neden şimdi son üç yüz yıldır burada ana oyuncular olan üç ülke; Rusya, Türkiye ve İran arasında bir denge politikası izlemeye devam etsin ki? Ana ulusal hedefleri olan, 1994'te kaybedilen toprakların geri alınması konusu çözüldü, Türkiye ile doğrudan iletişim sağlandı ve artık Ruslarla tamamen farklı bir tonda konuşulabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin Orta Asya'da Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardaki etkisinin de hızlı bir şekilde artacağının vurgulandığı makalede, Rusya’nın müşterisi ve müttefikinin kaybettiği, Türkiye’nin müttefikinin ise ikna edici şekilde kazandığı aktarıldı.

Makalede, söz konusu sonuç nedeniyle “canlanan Türkçülüğün”, "Sovyet sonrası bütünleşmeye" göre daha cazip bir proje haline geldiğine değinilerek, Türk yapımı “Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da başarılı sonuçlara imza attığı yorumuna yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor'

    'Baskı altındayız ama Filistin meselesi çözülene kadar İsrail’i tanımayacağız'

    'Seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadı'

    Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza

    ABD'de son 24 saatte 1180 ölüm ve 163 bin yeni vaka!

    Fransa muhalefeti: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

    'Yolcu sayımız yarıdan fazla azaldı'

    'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'

    Bakanlıktan "çürük elma" videosuna ilişkin açıklama

    Rus heyeti Ankara'ya geliyor

    Adalet lafla olmaz

    Yemen ölüyor duyuyor musunuz?

    Sorumluluğunuzu sorguluyor musunuz?

    Maaşlar güncellensin

    Durum ciddî, fakat tedbirler yeterli değil

    Google'ı AB'ye şikayet ettiler

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: 74 kişi öldü

    İsrail'den yeni işgal adımı

    Asgari geçim haddi: 7 bin 625 lira

    'Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi ekonomiyi de berbat etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Adalet lafla olmaz
    Faruk ÇAKIR

    Yapmayın, etmeyin
    Ahmet BATTAL

    Teröriste hakarete beraat paradoksu
    Ali FERŞADOĞLU

    Kader adalet eder!
    Durmuş Ali İnci

    Gediz’li Ahmet Uzsoy da koronayla şehit düştü
    Şemseddin ÇAKIR

    İşârâtı Gaybiye (1)
    Genel

    Yemen ölüyor duyuyor musunuz?
    Cevher İLHAN

    “Hukuk olmadan ekonomi de olmaz” derken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.