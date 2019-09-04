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4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rus özel kuvvetleri İdlib'de muhaliflerin cephe hatlarına sızmaya çalışıyor

04 Eylül 2019, Çarşamba 16:14
Rus özel kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde sızma girişimlerine devam diyor.

Rus özel kuvvetleri, İdlib'in güneyinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına sızma girişimlerini sürdürüyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, Rus özel kuvvetlerinin dün gece geç saatlerde İdlib'in güneyinde sızma harekatı düzenlediğini söyledi.

Raşit, "Bir önceki gün de Hama'nın kuzeybatı kırsalında Hakura ekseninde aynı birlikler sızma girişimi düzenledi." dedi.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimlerinin hedefinin muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara büyük kayıplar verdirmek olduğunu belirten Raşit, Rus güçlerin daha sonra geri çekildiğini kaydetti.

Rus güçler, 30 Ağustos'ta da Han Şeyhun ilçesinin batısındaki Kassabiyye bölgesinden sızma girişiminde bulunmuştu.

Ekim 2015'ten bu yana müttefiki Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya, son dönemde rejimin kara savaşına da müdahil oluyor.

AA

Etiketler: Rusya, İdlib, Suriye, iç savaş
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