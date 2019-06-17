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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ruslar TSK’ya ait askeri tesisi inceleyecek

17 Haziran 2019, Pazartesi 12:57
Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Rusya’dan denetçilerin 2011 tarihli Viyana Belgesi’nde belirtilen yetki çerçevesinde Türkiye ve Romanya’daki askeri tesisleri inceleyeceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Rıjkov’un açıklamasına göre, 2011 tarihli Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi çerçevesinde Rusya’dan bir denetim ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri tesisi değerlendirmek üzere ziyaret edecek.

Ziyaret yarın yapılacak ve bir gün sürecek. Rus askerler için personellerin yanı sıra başlıca silah ve teçhizatların nasıl komuta edildiğine dair kısa bir bilgilendirme yapılacak. Denetim ekibinin Türkiye’deki hangi askeri tesisi ziyaret edeceği bilgisi ise açıklanmadı.

Diğer yandan Rus ekip 18-21 Haziran’da  belirli bir bölgede bilgilendirme çerçevesinde gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin boyutunu veya ön bilgilendirme olmadan bir faaliyetin gerçekleştirilmediğini teyit etmek için Romanya’daki bir askeri tesiste denetim yapacak. Yaklaşık 16 kilometre karelik bir alanda gerçekleşecek denetim sırasında Rus uzmanlar eğitim bölgelerini, poligonları ziyaret edecek, bu bölgelerdeki birlikler ve askeri faaliyetlerin yanı sıra SABER GUARDIAN-2019 (3-24 Haziran) isimli uluslararası askeri tatbikat hakkında bilgi alacak.

Etiketler: Ruslar, askeri tesis, TSK
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