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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Rusya 22 Haziran'da Türkiye uçuşlarını başlatacak

19 Haziran 2021, Cumartesi 09:57
Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatıyor. Diğer yandan da salgının tekrar güçlendiği Moskova'daki yeni vakaların yüzde 90'ının Hint varyantı olarak bilinen Delta varyantı olduğu açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Türkiye, uçuş, 22 Haziran
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