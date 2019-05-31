Rusya 51 ton domatesi Türkiye'ye iade etti

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 51 ton güveli domatesi Türkiye'ye iade ettiklerini açıkladı.
Rosselhoznadzor'un Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den getirilen 50.96 ton domates, tarım zararlısı içerdiği gerekçesiyle Rusya'ya sokulmadı.
Türk domateslerinde Güney Amerika domates güvesi tespit edildiğini belirten kurum, mevzuat gereği ürünlerin Türkiye'ye iade edildiğini kaydetti.
Açıklamada, sene başından beri 310'dan fazla domatesin benzer gerekçelerle Rusya'ya sokulmadığı belirtildi.