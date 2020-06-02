Rusya: Ankara’nın nihaî kararını bekliyoruz

Rusya’nın askerî-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihaî kararını beklediklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, FSVTS başkanı Şugayev Ekotürk kanalına demecinde, “Herkesin malûmu olan pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamaları düşünecek olursak, (ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin) sözleşmenin ne zaman imzalanacağına dair tahminde bulunmanın, açık konuşmam gerekirse, bir yararı olmaz. Yine de ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı hakkındaki diyaloğun hayli ileri bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Daha önce, Türkiye’yle hükümetler arası askerî-teknik işbirliği komisyonu toplantısının Mayıs ayında yapılmasının planlandığını, ancak söz konusu toplantının pandemi sebebiyle yılın ikinci yarısına ertelendiğini de söyledi.

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