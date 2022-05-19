Rusya, Azovstal fabrikasında bin 730 Ukraynalı'nın teslim olduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki toplam bin 730 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Son 24 saat boyunca, Azovstal fabrikasındaki Azak milliyetçi taburundan 771 savaşçının da teslim olmasıyla 16 Mayıs'tan beri ele geçirilen asker sayısı 80 yaralı dahil bin 730'a ulaştı" denildi. Yayınlanan videoda ise fabrika alanından çıkan bazıları koltuk değnekli askerlerin Rus askerleri tarafından arandıktan sonra otobüslere bindirildiği görüldü. Dev demir çelik yerleşkesinin yer altındaki tünellerinde haftalardır direnen Ukraynalı tabur 24 Şubat'ta Rusya'nın başlattığı işgalin sembolü haline gelmişti. Ukraynalı yetkililer esir alınanların Rusya ile asker değişimi çerçevesinde iade edilmesini talep ediyor. Fakat Moskova yönetimi bu kişilerin en azından bir bölümünü asker olarak değil "Neonazi savaşçısı" olarak gördüğünü belirtiyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti adlı bölgenin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin bu kişilerin "milliyetçi" ya da "savaş suçlusu" olarak nitelendirilmesi görevinin yargıya düştüğünü ifade etti. Euronews Türkçe

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