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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Rusya'da 3 bakan görevden alındı

09 Kasım 2020, Pazartesi 13:11
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 bakanı görevden aldı. Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Başbakan Yardımcılığı görevine aday gösterildi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılkin ve Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev görevlerinden alındı.

İmzalanan kararnameyle Rus hükümetindeki başbakan yardımcısı sayısı da 9'dan 10'a yükseltildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kararnamenin ardından boşalan bakanlık görevleri için adaylarını Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğunu açıkladı.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanı Novak'ı Başbakan Yardımcılığı görevi için aday gösteren Mişustin, Enerji Bakanı olarak Novak'ın yerine RusGidro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'u önerdi.

Ulaştırma Bakanlığı görevi için Aeroflot Genel Müdürü Vitaliy Savelyev'i aday gösteren Mişustin, İnşaat Bakanı olarak Tataristan İnşaat Bakanı İrek Fayzullin'i, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı olarak da Uzak Doğu ve Arktik Bakanı Aleksandr Kozlov'un ismini sundu.

Etiketler: Rusya, bakan
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