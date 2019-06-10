Rusya'da 900 bin kişinin bilgileri internete sızdı

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Rusya’da OTP Bank, Alfa Bank ve HKF Bank müşterisi olan yaklaşık 900 bin kişinin kişisel bilgileri internete sızdı. Müşterilerin isimleri, telefon numaraları, kimlik bilgileri ve iş yerleri herkes tarafından erişilebilir hale geldi.

Kommersant gazetesi, Rusya’nın OTP Bank, Alfa Bank ve HKF Bank müşterisi yaklaşık 900 bin kişinin bilgilerinin internete sızdığını aktardı. Habere göre, veri sızıntıları mayıs ayı sonunda gerçekleşti. Sızıntının ardından müşterilerin isim, telefon numaraları, kimlik ve nerede çalıştıklarına dair bilgilerin yanı sıra ev adresi bilgileri erişime açıldı. Veri tabanlarındaki bilgiler birkaç yıl önce toplandı, ancak bilgiler hâlâ güncel durumda. Uzmanlar bilgileri sızan kişilerin spam veya dolandırıcılık faaliyetleri ile karşılaşabileceğini belirtti.

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