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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Rusya'da günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde

23 Ocak 2022, Pazar 14:56
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 326 bin 112'ye, iyileşen sayısı da 23 bin 45 artışla 10 milyon 23 bin 622'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 63 bin 205 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 11 milyon 108 bin 191 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 528 artarak 2 milyon 174 bin 536'ya, virüs kaynaklı ölümler de 73 artışla 38 bin 368'e yükseldi.

AA

Etiketler: Rusya, günlük vaka sayısı
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