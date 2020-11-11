Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 836 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 851 artarak 1 milyon 836 bin 960'a, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 616 artışla 1 milyon 369 bin 357'ye ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 432 kişinin ölmesiyle "en yüksek günlük ölüm" kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 31 bin 593'e çıktı. Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 24,9'unda hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den 1,1'e indi. AA

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