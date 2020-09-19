Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 97 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 97 bin 251'e, ölü sayısı 19 bin 339'a yükselirken son iki aydır günlük vaka sayıları ilk defa 6 binin üzerine yeniden çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 65 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 97 bin 251'e yükseldi. Artan günlük vaka sayısı 19 Temmuz'dan bu yana ilk defa 6 binin üzerine tekrar çıktı.

Ülkede ölü sayısı da 144 artarak 19 bin 339’a, iyileşen sayısı 5 bin 255 artarak 906 bin 462'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 24,1'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte vaka sayısı 825 artarak 275 bin 633'e, ölü sayısı 11 artarak 5 bin 44'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 42 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.