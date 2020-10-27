Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 320 ölüm daha

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 550 artarak 1 milyon 547 bin 774'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 12 bin 844 artışla 1 milyon 158 bin 940'a ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 320 kişinin ölmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü ve böylece toplam hayatını kaybeden sayısı 26 bin 589 oldu. Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,4'ünde semptom görülmedi. Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 312 artarak 405 bin 352'ye, ölenlerin sayısı ise 61 artışla 6 bin 503'e çıktı. AA

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