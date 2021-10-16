Rusya'da salgın kaynaklı günlük can kaybı 1000'i aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük can kaybı, 1000'in üzerine çıktı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 bin 208 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 958 bin 384'e yükseldi.

Yaklaşık 754 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 21 bin 883 artarak 6 milyon 981 bin 907'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 1002 kişinin Kovid-19'dan ölmesiyle de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılırken toplam ölü sayısı 222 bin 315 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 545 artarak 1 milyon 712 bin 674'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 72 artışla 30 bin 93'e yükseldi.