Rusya'da sıcak su hattı patladı ortalık savaş alanına döndü

Rusya'da bir ana yolun altından geçmekte olan sıcak su boru hattı patladı. Patlayan hat üzerinde otobüsün geçtiği sırada yol çökünce, sıcak su yol yüzeyine doldu, yolcular otobüste mahsur kaldı.

Olay St. Petersburg şehrinin Frunzensky bölgesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Yerel medya, Frunzensky bölgesindeki Budapeşte ve Dimitrov caddelerinin kesiştiği yol altındaki sıcak su boru hattının patladığını, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yolun çöktüğünü duyurdu. Yerel medya sıcak suyun çökme sonrası hızla yol yüzeyine dolduğunu, otobüsteki mahsur kalan 19 kişinin otobüsün tavanına çıkarak kurtarılmayı beklediğini ve itfaiye ekibi tarafından bulundukları yerden tahliye edildiklerini duyurdu. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Yetkililer suyun kesildiğini, onarım çalışmalarının başladığını duyurdu. DHA

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