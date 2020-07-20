Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışması hakkında açıklama

Peskov'a basın toplantısında Kremlin'in Moskova'da yaşayan Azeriler ile Ermeniler arasındaki sorunlara önem gösterip göstermediği soruldu.

Peskov, "Moskova'da ve Rusya genelinde çok sayıda Azeri ve Ermeni'nin yaşadığını biliyorsunuz. Göçmenler haricinde Rusya vatandaşı olan tüm Azeriler ve Ermeniler, toplumumuzun saygın üyeleri. Bu vatandaşların Azeri-Ermeni sınırındaki gerilime kayıtsız kalmaları mümkün değil ve onlar da duygusal olarak tepkilerini gösteriyorlar" dedi.

Rusya'nın her iki tarafı itidale, ateşkes rejimine derhal dönme ve her türlü şiddete son verme çağrısı yaptığını anımsatan Peskov, "Bundan dolayı sorunun en kısa sürede çözüleceğini ve duygusal arka planın da normale döneceğini umuyoruz" diye konuştu.