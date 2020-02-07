"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Rusya'dan bir heyet gelecek

07 Şubat 2020, Cuma 12:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Esed rejiminin saldırganlığı nedeniyle İdlib ilinde durumun vehametini koruduğunu, bu konuyu ele almak için Rusya'dan bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Çavuşoğlu: Rusya durdursun

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İdlib'in Serakib ilçesindeki durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, İdlib'deki durumun vehametini koruduğunu, Esed rejiminin saldırganlığı nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiğini hatırlattı.

Türk askerlerine de saldırı düzenlendiğini ve 8 şehit verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Buna kat kat karşılığını verdik. Bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. İnsani dramı ya da felaketi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya ve İran ile Astana ve Soçi mekanizmalarının başlatıldığını; bunların Suriye'de ateşkesi tesis etmenin, bunun kalıcı olmasını sağlamanın ve siyasi sürece geçişin amaçladığını belirterek "Bunların bugüne kadar faydalarını gördük. Ne var ki siyasi sürece inanmayan, sadece askeri çözümle barış getireceğini düşünen, ki bunda çok yanlış düşündüğünü söylemem lazım, rejimin saldırganlığı arttı." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar birlikte çalıştığımız ve rejimin garantörü olan, özellikle İdlib'de birlikte çalıştığımız Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz, ele alıyoruz. Benim (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile görüşmelerim oldu. Askerlerimiz her gün Rus muhataplarıyla zaten görüşüyorlar. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan iki gün önce Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin sonunda heyetlerimizin buluşması, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda hemfikir oldular. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak tarih önerilerinde bulunduk. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Önal sürekli muhatabıyla temastaydı. Biraz önce gelen bilgiye göre, yarın Rusya'dan gelen, Dışişleri Bakanlığının başkanlığını yaptığı bir heyet Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Eğer bu görüşmelerden sonra ihtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme konusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin mutabık kalmışlardı. Amacımız bu çalışmalarla bir an önce bu zulmü ve rejimin saldırganlığını durdurmak ve Anayasa Komisyonu toplantılarına kaldığı yerden devam ederek, siyasi sürece ivme kazandırmaktır.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elazığ'da hasar tespit çalışmalarında son durum?

    Çin'den yeni tedbirler

    Kırşehir'de kıyasıya rekabet: Ekmek fiyatları 59 kuruşa kadar düştü

    Rusya'dan bir heyet gelecek

    Bahçesaray'da arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

    Çin’de ölü sayısı 637’ye yükseldi

    Beyaz Saray: Kasım El-Rimi öldürüldü

    Trump 'aklanmasının' ardından ilk kez konuştu

    Rejim güçleri Serakib ilçesini ele geçirdi

    Yeni mülteci akınını göğüsleyemeyiz

    Yeni Asya 7. CNR Kitap Fuarı’nda

    Zehra Dülek ve Ahmet Rüzgâr’ı rahmetle anıyoruz

    İktidar çiftçiyi duymuyor mu?

    En fazla asgarî ücretli Türkiye’de

    Musibetlerden ders alalım

    Genişleme politikasında Türkiye yok

    Meclis araştırsın

    KHK’lıya hac engeli

    Bu sistem değişmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lıya hac engeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’ye öfke, Rusya’ya eyvallah!
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman niçin evlenmemiştir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sason Hadisesi’nin iç yüzü
    Cevher İLHAN

    Çığ düşerken “siyaset”
    Risale-i Nur'dan

    Kadere iman, musîbeti hafifleştirir
    Genel

    Beyaz Saray: Kasım El-Rimi öldürüldü
    Genel

    Musibetlerden ders alalım
    Ahmet BATTAL

    Morsik iletişim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.