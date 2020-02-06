Çavuşoğlu: Rusya durdursun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Bakü’de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, “rejimin garantörlerinden Rusya’dan beklentilerinin, ‘rejimin durdurulması’ olduğunu” vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuları bugüne kadar birlikte çalıştığımız Rusya ile de görüşüyoruz. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de oradaydım. Açık açık tüm sorunlar konuşuldu ve birlikte çalışma konusunda yine bir karar çıktı. Şimdi Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz. Bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulmasıdır.”