Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevden alındı

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Kremlin’in yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yardımcısı Vladislav Surkov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı kaydedildi. Kararname metninden alıntı yapılan açıklamada, “Vladislav Yuryeviç Surkov’un Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevinden alınması” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi. 20 Eylül 2013’ten bu yana Rusya Devlet Başkan Yardımcısı görevini yerine getiren Surkov’un başlıca sorumluluk alanı, Ukrayna’daki durumun çözümüne ilişkin konulardı. Surkov, ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatının uzmanlar düzeyinde yürütülen çalışmalarında yer alıyordu.

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