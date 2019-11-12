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12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Rusya, İdlib'de yine sivilleri hedef aldı

12 Kasım 2019, Salı 18:10
Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırısında 4 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin paylaştığı verilere göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Has, Marrıthırme ve Şinan köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Keferruama beldesi ve Şinan köyüne düzenlenen hava saldırısında biri eczacı 4 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda hedef alınan yerler arasında bir eczane de bulunuyor.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, geçen ay İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil öldü.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

AA

Etiketler: idlib
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