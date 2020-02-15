Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere devam eden saldırılarında 4 sivil vefat etti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gün içinde Halep kırsalındaki Daret İzze ilçesiyle Sahhara, Kefer Naha, Anzimo, Tedil ve Acil köylerini hedef alan Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Kefer Secne, Has ve Haba köylerini de bombaladı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Sahhara köyündeki saldırıda 4 sivil vefat etti. Sahara’ya ulaşmak isteyen Sivil Savunma ekipleri de Rus saldırısına maruz kaldı. Olayda, 1 Sivil Savunma çalışanı yaralandı. AA

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