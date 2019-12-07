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Rusya İdlib’i vurdu: 4 ölü

07 Aralık 2019, Cumartesi 13:14
Rus savaş uçakları, İdlib kırsalındaki El-Bara beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil öldü, 5 sivil de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah İdlib çevresindeki El-Bara beldesinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivilin öldüğü, en az 5 sivilin de ağır yaralandığını öğrenildi.

Yerel kaynaklara göre Rus savaş uçakları, İdlib çevresindeki yerleşim bölgeleri vurmaya devam ediyor. Saldırıda büyük maddi hasarın da meydana geldiği, sivillere ait evlerde büyük hasar olduğu açıklandı. Beldede bazı dükkanların tamamen yandığı da aktarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Etiketler: Rusya, İdlib
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