Rusya ile Batı diyalog hazırlığında

Ukrayna sınırına son aylarda askeri yığınak yaptığı belirtilen Rusya ile buna sert tepki gösteren Batılı ülkeler arasındaki gerginlik sonrasında diyalog haftasına hazırlık yapılıyor.

Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum takınması halinde bunun ciddi sonuçları ve bedeli olacağını sık sık tekrarlayan NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, gelecek hafta Rusya ile yapılacak toplantılar öncesinde bugün öğleden sonra video konferans yöntemiyle görüşecek. Olağanüstü toplantıda Ukrayna sınırında askeri tahkimat yapan Rusya'nın tavrına karşı NATO'nun duruşu ile genel çerçevede Avrupa'nın güvenliği ele alınacak. NATO Dışişleri Bakanları son olarak 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da toplanmış ve Rusya'ya kasım ayından beri yapılan uyarılar yinelenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırganlığının "yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları" olacağını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar uygulayabileceğini söylemişti. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının, Rusya ile Batılı ülkeler arasında gelecek hafta yapılacak toplantılar öncesinde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor. AA

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