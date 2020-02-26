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26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Rusya Kırım'daki Tatarlara zulmediyor'

26 Şubat 2020, Çarşamba 17:00
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Tatarların zulme uğradığını belirti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesinin başladığı 26 Şubat olaylarının 6. yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Kırım'ın geçici süreliğine ilhak edildiğini belirten Çubarov, "Rusya, Kırım'ı işgal ederek uluslararası normları, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili temel prensipleri çiğnedi." değerlendirmesinde bulundu.

Çubarov, Kırım halkının Rusya'nın baskılarına maruz kaldığına dikkati çekerek "İşgalci Rusya, Kırım'daki Tatarlara zulmediyor. Kırım halkı öldürülüyor, halka işkence ediliyor, siyasi gözaltı ve tutuklanmalar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'ın etnik yapısını değiştirmeye çalıştığına işaret eden Çubarov, Rus vatandaşlarının yarımadaya yerleştirildiğini anımsattı.

Kırım'ın ilhak edilmesinin Tatarların iradesini kırmadığını belirten Çubarov, Kırım halkının Ukrayna devletine sadık kaldığını ifade etti.

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Ukrayna'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Çubarov, sadece Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım halkını Ukrayna'da ve ülke dışında temsil etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

AA

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