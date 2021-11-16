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16 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Rusya’nın hedefi Ukrayna’nın doğusundaki madenler

16 Kasım 2021, Salı 13:23
Moskova yönetiminin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararı, bölgedeki kömür ve metalürji ürünlerinin Rusya tarafından daha kolay ithal edilmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün imzaladığı kararnameyle Rus hükümeti, bir ay içerisinde Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerine ait ürünlerin Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeleri yapacak.

Buna göre, Rusya ile bu bölgeler arasında taşınan mallar için miktar bazında ihracat ve ithalat kısıtlamaları da uygulanmayacak.

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek “Bu çok hızlı bir entegrasyon için gerekli şartların yaratılması anlamına geliyor. Bir elektrikli süpürge gibi, işgal altındaki bölgelerin ekonomisi Rusya’ya sürükleniyor.” dedi.

Rus uzmanlar, söz konusu kararla Donbas’taki temel ürünlerin Rus pazarındaki zincir marketlerde daha fazla yer alacağını, bölgedeki kömür ve metal ürünlerinin de Rusya tarafından daha kolay ithal edileceğine işaret ediyorlar.

Ukrayna’da kömür üretimi 2013’te 84 milyon düzeyinde gerçekleşirken, 2014’te Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde bağımsızlıklarını ilan etmesinden önce ülkedeki kömürün yüzde 75’i Donetsk ve Lugansk’ta üretiliyordu.

Ayrıca bölgede imal edilen metalürji ürünleri, dizel lokomotifler ve endüstriyel ekipmanların da Rus pazarına daha kolay erişim sağlayabileceği öngörülüyor.

Silah desteği ve pasaport temini

Putin tarafından 2018’de imzalanan bir başka kararnameyle Donbas bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesine karar verilmişti.

Rusya'nın Donbas bölgesine ekonomik ve sosyal desteklerin yanı sıra askeri alanda da destek verdiği biliniyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan çeşitli raporlarda, Rusya’nın Donbas'a tanklar, uçaksavar füzeleri ve tanksavar silahları tedarik ettiği öne sürülmüştü.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi öldü.

AA

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