Rusya, tarihî rüyasına kavuştu

Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Rusya lideri Putin’in Suriye savaşında kârlı çıktığını söyledi.

Ergun Yıldırım, sosyal medye hasabından yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Putin bütün Ortadoğu’nun hâkimi. Arabistanla arası iyi, İranla iyi, Suriye’nin sahibi, İsrail ile çok iyi (karşılıklı vize serbestliği getirildi) ve Türkiye ile en uzun sınırlara sahip artık. PYD/PKK hamisi oldu. Rusya Ortadoğunun rakipsiz tek gücü oldu. Anti emperyalistler nerde? “Bir bütün baktım. Türkiye PYD/YPG üzerine yoğunlaştırıldı ve onunla uğraşacak hale getirildi. PYD YPG de bu taşeronluğu oynadı. Bunlar hep Rusya’ya yaradı. Çünkü sıcak denizlere indi ve tarihi rüyasına kavuştu. “Bizde emperyalizm teorisinin sahibi soldur. Onlar da hep ABD’ye karşı olma anlamında ele alırlar. Son 5 yil muhafazakârlar da buna katıldı. Çin ve Rusya her zaman İslâm toplumları için daha barbar bir emperyalizm olmuştur.”

İstanbul - Yeni Asya