Rusya: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu." dedi.

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