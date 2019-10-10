Rusya: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu." dedi.
Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Türkmenistan'da, gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var
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Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak
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Suriye krizinin çözümü için 1998 tarihli Adana Mutabakatı'nın önemine işaret eden Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Aynı zamanda bu endişelerin Ankara ve Şam arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı çerçevesinde giderilmesini de önemle vurguladık." diye konuştu.
"Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız"
Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum nedeniyle ABD'yi suçlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu. Yıllarca Amerikalıların burada yaptığı deneyin tehlikeleri, oradaki Kürt ve Arap aşiretleri karşı karşıya getirerek Kürt kartının oynanmaması konusunda uyardık."
Barış Pınarı Harekatı öncesinde Rus ve Türk liderlerin görüştüğü bilgisini aktaran Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sürekli temas halinde. Şimdi Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında diyalog başlatmaya çalışacaklarını kaydetti.
AA