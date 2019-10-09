Avrupa Birliği'nden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

AB, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

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