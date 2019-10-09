Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

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