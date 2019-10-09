"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

09 Ekim 2019, Çarşamba 20:00
Türk savaş uçakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak

Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

Barış Pınarı Harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce "TSK, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır." diyerek operasyonun başladığını duyurmuştu.

AA

Etiketler: barış pınarı
Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB: Fırat'ın doğusunda kara harekatı da başladı

    Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

    Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğe girdiler

    Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

    NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

    Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

    Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

    Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

    Barış Pınarı Harekatı başladı

    'Kitle imha silahları için Ortadoğu'da savaşa girdik ama silahlar yoktu'

    İstanbul'daki 6 okulda tahliye işlemleri devam ediyor

    Dünyanın en rekabetçi ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    'Klasik dolandırıcılık yöntemlerinden çok daha inandırıcı ve tehlikeli'

    'Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz'

    Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat ile ilgili Akar'dan açıklama

    Irak'ta ikinci acil paket de açıklandı

    Ekvador da karıştı: Yasama ve yargı kurumları da faaliyetlerini durdurdu

    Pentagon’dan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Çözüm çabaları zarar görmesin

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıklarının rantta istimali
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye iç savaşını bitirme ümidi doğmuşken...
    Ahmet BATTAL

    Bu devlet hukuk devletiyse…
    Raşit YÜCEL

    Medrese-i Yusufiye
    Süleyman KÖSMENE

    Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    ‘Kötü uygulama’dan kim sorumlu?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailenin manevî bağları
    Genel

    Mevzuat iyi, problem uygulamada
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî makamlara değil; vazifeye, hizmete bakmalısınız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.