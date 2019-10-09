Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama
NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi
Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor
Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak
Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor
Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
AA