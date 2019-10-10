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10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

180'den fazla hedef vuruldu

10 Ekim 2019, Perşembe 10:06
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütüne ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef ateş altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Barış Pınarı Harekatı öncesinde Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ne geldi.

Son hazırlıkları denetleyen, bölgedeki birlik komutanlarıyla görüşerek talimatlarını veren Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan'ın direktifinin ardından Barış Pınarı Harekatı, savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla saat 16.00'da başladı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

Hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vurulmaya başlandı. Top ve ÇNRA (çok namlulu roketatar sistemi) atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak, mevziler ateş altına alındı.

"Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Söz konusu harekatlar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından savaş uçakları bir kez daha havalandı. Belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı.

Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

AA

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