180'den fazla hedef vuruldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütüne ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef ateş altına alındı.

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