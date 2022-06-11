"Rusya, Ukrayna'da 60'ların gemisavar füzelerini kullanıyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın nükleer başlıkla uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan 1960'ların ağır gemisavar füzesini Ukrayna'da, kara hedeflerine karşı kullandığını belirten bir istihbarat raporu yayımladı.

Cumartesi günü açıklanan raporda, bu 5 buçuk tonluk Kh-22 füzelerinin nükleer olmayan başlıklarla kara saldırılarında kullanıldığında hedeften sapma oranları yüksek olduğu için ciddi hasar ve zayiata neden olabileceği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı raporu, Rusya'nın bu eski füzeleri kullandığını çünkü modern füze sayısının yetersiz kaldığını öne sürdü.

Raporda, NATO rapor ismi AS-4 Kitchen olan bu Kh-22 füzelerinin Rusya tarafından nereye konuşlandırıldığına dair ayrıntı verilmedi.

Ukraynalı yetkililer ise İngiliz istihbaratının ağır silah iddialarını doğrulayan bir açıklama yapmadı.

Rusya ile Ukrayna savaşta, büyük miktarlarda silahlar kullanarak silah kaynaklarına ağır bir yük bindiriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı raporu, Ukrayna hava savunmasının Rus füzelerinin ülkenin büyük bölümünü vurmasını hâlâ engelleyebildiğini söylüyor.