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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

'Rusya, uluslararası hukuku çiğnedi'

17 Mart 2020, Salı 09:24
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Rusya'nın, Kırım'ın yasa dışı ilhakını 2014'teki referandumla örtmeye çalıştığını belirterek, "Rusya, Kırım'ı işgal ederek uluslararası hukuku çiğnedi." dedi.

Kırım’daki Türk ve Müslüman halka baskı altında

'Rusya Kırım'daki Tatarlara zulmediyor'

Çubarov, Kırım'da 16 Mart 2014'te Rusya tarafından yapılan referandumu ve yarımadadaki son durumu değerlendirdi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından referandum düzenlediğini hatırlatan Refat Çubarov, "Rusya, bu işgali referandumla örtmeye çalıştı. Referandumun sonuçları da Kremlin tarafından daha önceden belirlenmişti. Rusya, Kırım'ı işgal ederek uluslararası hukuku çiğnedi." ifadelerini kullandı.

Çubarov, Kırım Tatarların Rusya'nın zulmüne uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rusya, Kırım'da kendisine tabi olmayanları tutukluyor. Tutuklanan Kırım Tatarları, terörist olmakla suçlanıyor. Rusya, Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya Cumhuriyetlerinde kullandığı baskı araçlarını Kırım'da da uyguluyor. Sovyetler Birliği'nde de aynı şeyler yaşanıyordu."

Rusya'nın Kırım'ın etnik yapısını değiştirmeye yönelik siyaset izlediğine dikkati çeken Çubarov, Rus vatandaşlarının yarımadaya yerleştirildiğini belirtti.

Çubarov, "Rusya, Kırım Tatarlarını baskı uygulayarak Kırım'dan gitmesini sağlıyor, Rusları da Kırım'a yerleştiriyor. Birlemiş Milletler'in geçen sene yayınlanan raporuna göre, Rusya Kırım'a yaklaşık 140 bin Rus vatandaşını yerleştirdi. Uzmanlar, bu rakamın kat kat daha fazla olduğunu söylüyor. Bu Kırım halkına karşı işlenen bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusların Kırım'ı ele geçirilmesiyle durumun değiştiğine işaret eden Çubarov, "Kırım halkının ifade özgürlüğü yok. Altı senede bir miting bile yapılmadı." bilgisini paylaştı.

Kırım'ın askeri üsse dönüştürüldüğünü vurgulayan Çubarov, "Rusya, Kırım'ı en son model silahlarla donattı. Kırım, Rusya'nın NATO'ya karşı ileri karakolu oldu." diye konuştu.

"Türkiye'nin desteği Kırım Tatarları için önemli"

Çubarov, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde öncü bir devlet olan Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarında gözü olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin Ukrayna'yı Kırım meselesi konusunda desteklediğini anımsatan Çubarov, "Türkiye'nin desteği, hem Ukrayna için hem de Kırım Tatarları için çok önemli. Türkiye'nin, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesine dek aynı pozisyonda olacağından eminiz." açıklamasında bulundu. 

Kırım'da 2014'te yaşanan gelişmeler

Ukrayna'da baş gösteren meydan olaylarının ardından 2014'te dönemin Moskova yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

Ukrayna'daki karışıklıkla beraber Kırım Parlamentosunu basan Rus yanlıları Kırım'ın bağımsızlığının ilan edilmesi için referandum kararı alınmasını istemişti.

Ardından üzerlerinde hiçbir arma ve işaret bulunmayan "yeşil adamlar" diye tabir edilen askeri kıyafetli Rus özel kuvvetlerine ait silahlı güçler, Kırım Parlamentosu ve hükumet binalarını ele geçirmişti.

Rus özel kuvvetleri mensubu silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart'ta toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım’ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı almıştı.

16 Mart 2014'te yapılan ve Ukraynalılarla Kırım Tatarlarının protesto ettiği sözde referandumda Kırım’ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart'ta Kremlin Sarayı'ndaki törende ilgili yasayı imzalayarak yarımadanın yasa dışı ilhakını onaylamıştı.

AA

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