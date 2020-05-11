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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Rusya ve Esad yönetimi savaş suçu işliyor'

11 Mayıs 2020, Pazartesi 18:17
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Rusya ve Şam yönetimine bağlı güçlerin Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonlarını “savaş suçu” olarak değerlendirdi.

Af Örgütü, 5 Mayıs 2019 ile 25 Şubat 2020 tarihleri arasında Rusya ve Şam yönetimi tarafından İdlib, Hama ve batı Halep’te yapılan saldırılarla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda "direkt sivilleri hedef alan 18 saldırı olduğu" iddia edildi. Af Örgütü, Esad yönetimini ve Rusya'yı tıbbı tesisleri, hastane çalışanlarını ve çocukları hedef almakla suçlayarak, saldırılar için "Bu ihlaller savaş suçu anlamına geliyor." dedi.

İngiltere merkezli örgüt 40 sayfalık raporunda, Şam yönetimine bağlı güçlerin "sivillere yönelik saldırılarında 18 tıbbi tesis ile okulu hedef aldığını" savundu. Af Örgütü, bu saldırıların 7'sinin Rusya tarafından havadan yapıldığını, 4'ünün ise Rusya ve Esad yönetimi ortaklığında yine havadan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Raporda, 29 Ocak’ta Ariha’da bir hastane yakınına yapılan ve 11 sivilin öldüğü Rus hava saldırısı da yer aldı. Saldırıdan sağ kurtulan bir doktor “O kadar çaresiz hissettim ki. Dostum ve meslektaşım ölüyordu, dışarıda çocuklar ve kadınlar çığlık atıyordu. Hepimiz felç olmuştuk.” dedi.

Doktorun Af Örgütü'ne verdiği bilgiye göre sivil savunma güçlerinin vurulan binadan cesetleri çıkarması 2 gün sürdü.

Esad'a bağlı güçlerin, İdlib’de 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve 3 kişinin öldüğü saldırıda ise uluslararası hukuka göre yasak olan misket bombası kullanıldığı öne sürüldü.

Raporun hazırlanmasında saldırıların tanıkları, yerinden edilenler, yerel ve uluslararası yardım örgütleri ile Birleşmiş Milletler çalışanlarının da aralarında bulunduğu 74 kişiyle görüşüldü.

Af Örgütü: İdlib saldırılarının neden olduğu göç eşi görülmedik nitelikte

Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef yaptığı açıklamada, son saldırıların sivil halkı terörize etmeye dönük yaygın ve sistematik bir şekil aldığını belirtti. Raporda “Suriye’deki 9 yıllık krizin standartlarına göre bile son saldırıların neden olduğu göç ve insani kriz eşi görülmedik niteliktedir.” ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulunan Morayef, bölgeye dönük sınır ötesi yardımın kesilmemesini istedi.

Morayef, Rusya’nın da Suriye yönetimine verdiği askeri destekle ve doğrudan yasa dışı hava saldırıları yaparak "savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara" ortak olduğunu savundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Esad, savaş suçu
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