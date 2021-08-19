Rusya: Yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Libya'da bulunan tüm yabancı savaşçıların Kuzey Afrika ülkesinden çıkarılmasını desteklediğini ve meselenin detaylarını diğer ülkelerle de görüşmeye hazırlandığını söyledi.

Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Necla el Menguş ile Moskova'da bir araya geldi. İkili daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Lavrov, burada yaptığı açıklamada, "Libya yönetimi, yabancı güçlerin ayrılacağı somut parametreleri formüle etmek için bir danışma mekanizması oluşturuyor." dedi.

"Bu süreçte diğer ülkelerle birlikte yapıcı bir şekilde yer almaya hazır olacağız" ifadesini kullanan Rus Bakan, ülkede, 5+5 Ortak Askeri Komitenin bu konudaki kararlarını desteklediklerini kaydetti.

Libya meselesinin çözümü için geçen yıl olumlu adımlar atıldığını belirten ve "Bu sürecin, tüm Libyalılar arasında ekonomi, finans, sosyal ve savunma güvenliği alanlarında devlet kurumları yapılarının birleştirilmesine ilişkin anlaşmanın sağlanması yoluyla tamamlanması önemlidir." diyen Lavrov, Libya’dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Necla el Menguş da yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması sürecinin önemine işaret ederek, "Bu süreç aşamalı ve eş zamanlı olabilir. Bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Menguş, "Rusya, Libya topraklarında güvenliği sağlamada önemli ve etkili bir rol oynuyor, ancak yine de bu rolün daha somut hale gelmesini umuyoruz. Özellikle yabancı militanların ve paralı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını teşvik etmek için Rusya'nın daha sistematik çabalarını görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya, eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'da patlak veren iç savaşta ülkenin doğusunda konuşlu güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Moskova'ya yönelik, Wagner dahil Rus paralı askerlerin Libya'da savaştığına dair çok sayıda suçlama yöneltilse de Rusya bu iddiaları reddediyor.