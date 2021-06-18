Rusya: Yakından takip ediyoruz

Kremlin’den Cuma günü yapılan açıklamada Moskova’nın Azerbaycan’da Türkiye tarafından kurulacak muhtemel bir askerî üs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan topraklarında bir Türk askerî üssü kurulmasını, “Rusya’yı kendi güvenliğini ve çıkarlarını korumak için adımlar atmaya zorlayabilecek bir hamle olarak” değerlendirdiklerini söyledi. Peskov, Rusya’nın geçen yıl Azerbaycan ve Ermeni güçlerini arasında vuku bulan savaştan sonra “Güney Kafkasya’daki durumu istikrara kavuşturmak için NATO üyesi Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Haziran’daki Azerbaycan ziyareti sırasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki, bir çok alanda olduğu gibi askerî iş birliğinin de arttırılmasının kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

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