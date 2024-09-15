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Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili son durum? - "Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

15 Eylül 2024, Pazar 16:23
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 21 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

"Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz, gazetecilere, şu ana kadar fabrika bölgesinden toplam 21 yaralının tespit edildiğini belirterek, "12 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda." dedi.

Fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiğini aktaran Karadeniz, patlama alanındaki tahliye çalışmalarının tamamlandığını, içeride mahsur kalan bulunmadığını bildirdi.

Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İki entübe ağır yaralının tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Karadeniz, kendi imkanlarıyla hastanelere giden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi.

Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

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