"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Sakarya'daki patlamayla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor

16 Eylül 2024, Pazartesi 13:37
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde dün meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

 

Olayın yaşandığı andan itibaren müdahaleye devam eden itfaiye erleri, zaman zaman dumanların yükseldiği patlama bölgesinde soğutma çalışması yapıyor. Polis ekipleri de fabrika önünde güvenlik önlemleri alıyor.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Bu arada Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan dün soğutma çalışmaları sırasında cansız bedenine ulaşılan kişinin, işçilerden Mesut Şimay (27) olduğu belirlendi.

Şimay'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Olay

Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 11 ayda 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını katletti!

    Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 292'ye yükseldi

    Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapanacak

    MOSSAD'a casusluk soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

    Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış 18 top mermisi bulundu

    Gazze'nin kuzey bölgelerinde şimdi de "ekmek krizi" alarmı!

    Sakarya'daki patlamayla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor

    Okul ihtiyaçlarını veliler karşılıyor

    Sakarya'daki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30 kişi yaralandı - "Yaralılardan biri 12 yaşındaki çocuk"

    Gazze’yi kışın felaket bekliyor

    IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı

    Devlet de enflasyona göre zam yapsın

    Huzur olmadan zenginlik olmaz

    Doktora mezunları da iş kuyruğunda

    Vatandaş adalete güvenmiyor

    Yeni proje alınmayacak

    Çevresinde silah sesleri duyulan Trump'ın güvende olduğu açıklandı

    'Maaş 13 bin lira, nereye yetecek?'

    Ekipler yetersiz

    Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Peki, okumayınca anladın mı?”
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı hizmetlerimiz ve projelerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabına Kur’ân okumak ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin brikebrakcıları ve BRICS
    Şükrü BULUT

    Diyanetimiz ve Risale-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    Rahmetin en beliğ bir lisanı: Resul-i Ekrem (asm)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikelerin farkında mıyız?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.